Em direto no Especial, Ana Luísa atira a Joana: «Não gosto da forma reativa que tu tens...»

No Especial do Big Brother Verão, uma opinião polémica de Ana Luísa sobre Joana gera revolta. Momentos depois, o clima intensifica-se entre as duas em pleno direto, obrigando Maria Botelho Moniz a interromper um confessionário e fazer ligação à sala.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA – 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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