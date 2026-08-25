Em lágrimas: Boris chega ao limite após o Especial e pondera decisão drástica

No Big Brother Verão, logo depois do Especial, Boris dirige-se ao Confessionário com a intenção de desistir. Os colegas tentam demovê-lo, mas Boris afirma que a sua família está em primeiro lugar. Tatiana observa tudo afastada dos colegas. Assim que entra no Confessionário, Boris desmancha-se em lágrimas e assume que pensava que ia aguentar. Acrescenta ainda que para si a única solução é abandonar o programa. Em lágrimas, Boris diz que só tem vontade de ir embora, pois não é justo o que está a acontecer.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18