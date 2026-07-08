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Em lágrimas, João Ventura abre o coração com Tatiana e o motivo está relacionado com a mudança de casa

No Big Brother Verão, em lágrimas, João Ventura desabafa com Tatiana sobre sentir-se desconfortável na Casa Principal, mas acredita que qualquer um dos concorrentes que fosse da casa da avó para a casa principal seria nomeado. Assume estar mais emocional e frágil. Tatiana dá apoio ao amigo, mas pede-lhe para “ficar esperto” pois nem todos os colegas têm boas intenções. Tatiana alerta, “eles estão em vantagem, são mais do que nós, precisas criar amizade com eles também”. João emociona-se novamente e diz que essa característica em si é linda, mas acaba por jogar contra si, la fora é igual. 

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