Em lágrimas: Mariana Sá e Miguel emocionam-se num momento a dois

No Big Brother Verão, Mariana Sá e Miguel afastaram-se do grupo para aproveitar a manhã de música proporcionada pelo Big Brother.
Abraçados e num ambiente de grande cumplicidade, os dois deixaram-se levar pelo momento e acabaram ambos em lágrimas, num registo particularmente emotivo que não passou despercebido.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16