Em lágrimas: Mariana Sá e Miguel emocionam-se num momento a dois

No Big Brother Verão, Mariana Sá e Miguel afastaram-se do grupo para aproveitar a manhã de música proporcionada pelo Big Brother.

Abraçados e num ambiente de grande cumplicidade, os dois deixaram-se levar pelo momento e acabaram ambos em lágrimas, num registo particularmente emotivo que não passou despercebido.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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