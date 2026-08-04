Em lágrimas, Raquel confronta Ventura: «O que mais me magoou foi ver os meus amigos contra mim»

No Big Brother Verão, mais tarde, Raquel acaba por desabafar com Ventura o quanto a atitude dele a magoou.
Raquel frisa que não se pode estar constantemente a justificar. Em lágrimas, a concorrente explica que para si o assunto não está resolvido, pelo impacto que a situação pode ter tido para ela. No seu ponto de vista, o que a magoou mais foi inclusive os seus amigos se levantarem contra si.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16