Em lágrimas, Raquel confronta Ventura: «O que mais me magoou foi ver os meus amigos contra mim»

No Big Brother Verão, mais tarde, Raquel acaba por desabafar com Ventura o quanto a atitude dele a magoou.

Raquel frisa que não se pode estar constantemente a justificar. Em lágrimas, a concorrente explica que para si o assunto não está resolvido, pelo impacto que a situação pode ter tido para ela. No seu ponto de vista, o que a magoou mais foi inclusive os seus amigos se levantarem contra si.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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