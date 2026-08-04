Em lágrimas: Raquel desaba e ameaça desistir

No Big Brother Verão, em lágrimas, Raquel partilha com Vanessa estar a pensar desistir, mas Vanessa afirma que a colega está maluca e tenta demovê-la da ideia.

No confessionário, Raquel mostra a intenção de desistir e assume estar farta de ser mal interpretada. Na zona da piscina, Raquel diz sentir-se sozinha e afirma que depois de João ter ponderado levantar-se contra ela na Gala, sente que está de coração partido. A concorrente diz que parece estar num jogo riscado e Vanessa garante que a colega só sairá quando o portugueses decidirem.

Momentos depois, atiram-se à piscina e abraçam-se.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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