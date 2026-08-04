Em lágrimas, Raquel dirige-se ao confessionário. Veja as reações dos colegas

No Big Brother Verão, enquanto os restantes concorrentes se divertiam na sala, Sara aproveitou o momento para tentar conversar com Raquel.
No entanto, a tentativa não correu como esperado: Raquel acabou por interromper a conversa, afastou-se da colega e dirigiu-se ao confessionário em lágrimas.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16