Em lágrimas! Sara confessa: «Estou a preparar o meu psicológico»

No Big Brother Verão, em lágrimas, Sara confessa como se sente a Raquel.

A concorrente explica que ficou incomodada com frase que ouviu do público a respeito da sua relação com Nuno. Em lágrimas, Sara frisa que nunca quis estar num registo de casal e tem medo que os seus pais a interpretem mal. Além disso, incomodou-a os comentários que também fizeram na casa. Numa postura calma, Raquel tranquiliza-a.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17