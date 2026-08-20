Em lágrimas, Sara desabafa com Nuno: «Ele está a dizer que eu é que o humilhei»

No Big Brother Verão, Sara mostra-se muito abalada com a conversa que tentou ter com Afonso. A concorrente mostra-se incrédula por Afonso achar que ela é o que o humilhou e acaba por desabafar em lágrimas, enquanto desabafa com Nuno.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?