Em lágrimas, Sara sente-se exausta: «Isto é uma amiga?»

No Big Brother Verão, após a dinâmica, Sara confessa a Nuno que está exausta, sobretudo porque agora em todas as dinâmicas ou a acusam de falta de humildade ou de falta de educação.

Em lágrimas, a concorrente diz que vai explodir. Além disso, quem o fez foi Tatiana, o que a faz questionar: «Isto é uma amiga?». Nuno tenta tranquilizá-la e alerta a amiga para que perceba que estão todos cansados e tudo o que disserem, vai afetar-lhes mmais. O concorrente explica que é normal estas conversas terem mais efeito neles, uma vez que estão mais sensíveis, por isso é preciso terem calma e criarem uma barreira para estes assuntos não os afetarem nos próximos dias.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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