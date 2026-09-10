Em noite de festa, os excluídos de Miguel Vicente preparam surpresa

O Big Brother anunciou que era noite de festa e chamou Miguel Vicente ao Confessionário para escolher os concorrentes que ficariam de fora, enquanto o Líder teria acesso à celebração. Miguel comunicou a Teresa que lhe tinha retirado o acesso à festa e justificou a decisão, mas a colega mostrou-se indiferente e nem sequer olhou o concorrente nos olhos.

Os restantes concorrentes entraram na festa dos «Super Heróis» e mostraram-se muito felizes com a noite que os esperava. Já os excluídos decidiram preparar o seu próprio espetáculo de Drag Queens, numa dinâmica em que as raparigas terão de vestir e maquilhar os rapazes. Pedro destacou-se pela animação e mostrou ser um dos concorrentes mais entusiasmados com o momento.

