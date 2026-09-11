No «Dois às 10», partilhamos em exclusivo as imagens do casting de Vanessa para o «Big Brother Verão».
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Sobre este vídeo
Em primeira mão - As imagens do casting de Vanessa
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Em primeira mão - As imagens do casting de Vanessa
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