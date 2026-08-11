Emoção no Big Brother: Boris, Nuno e Sara fazem confissões de cortar o coração

No Big Brother Verão, o Big proporcionou aos concorrentes um momento de partilha com o desafio «O que nunca te disse», que acabou por ficar marcado pela emoção e por confissões pessoais.

Boris, enquanto Líder da semana, foi o primeiro a falar e escolheu dedicar as suas palavras às duas mulheres da sua vida: a mãe e Sara. Ao recordar alguns momentos importantes do seu percurso, o concorrente não conseguiu esconder a emoção.

Seguiu-se Nuno, que decidiu falar sobre uma pessoa que foi muito importante na sua vida nos últimos cinco anos: a ex-namorada. O concorrente confessou sentir que lhe deveria ter dado mais valor.

Por fim, Sara escolheu dirigir-se aos pais. Em lágrimas, admitiu ter sido «muito fria» com eles, reconhecendo que «não o mereciam». Emocionada, declarou o seu amor e orgulho pelos pais: «Amo-vos e tenho muito orgulho em vocês.»

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17