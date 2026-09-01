Emoção sem fim- Ana Luísa entra na máquina do tempo e recorda o filho

No Big Brother Verão, Ana Luísa é a segunda concorrente a andar na máquina do tempo. Mal entra no Cubo e vê a fotografia com o seu filho, Ana emociona-se. A concorrente fala do seu percurso e das diferenças tanto físicas como psicológicas. Acrescenta que foi muito difícil a saída do seu filho.
No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18