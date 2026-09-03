Emocionada, Vanessa resume a sua estadia na casa do Big Brother Verão

No Big Brother Verão, o Big Brother pede aos concorrentes para descreverem o seu percurso na Casa numa só palavra. Boris diz "resiliência" e explica que teve momentos muito complicados ao longo destes 2 meses. Vanessa concorda, pois viu o Boris algumas vezes triste, estava a resumir-se apenas às situações negativas que lhe aconteceram e ficou preocupado com a família. Segue-se Vanessa que escreveu “renascença”, tal como escreveu na curva da vida, para resumir a sua experiência. Revela que veio para o programa após um período em que não estava bem e onde quis melhorar a sua saúde mental.

Já ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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