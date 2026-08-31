Emocionado, João Ventura arruma as coisas de Afonso e desaba

A saída de Afonso deixou João Ventura profundamente emocionado. Depois da expulsão do colega, o concorrente não conteve as lágrimas enquanto arrumava os seus pertences e mostrou-se bastante triste com a partida.
No closet, João Ventura começou a arrumar a roupa de Afonso e, entre lágrimas, desabafou: «Que nervos!».
Mais tarde, no Confessionário, João Ventura explicou o carinho que sentia pelo colega e confessou que gostava muito de ter partilhado a final com Afonso. O concorrente destacou ainda a importância que Afonso teve ao longo da sua experiência na Casa, considerando que foi «a pessoa que mais» o viu «como ele era».