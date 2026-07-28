Emocionante! Afonso sensibilizado ao receber elogios dos colegas

Os concorrentes do Big Brother Verão reuniram-se na sala para mais uma dinâmica, na qual tiveram de escrever, numa ardósia, o nome da pessoa que consideram intocável nas nomeações. Afonso vive um momento emocionante, ao receber elogios dos colegas que o deixaram sensibilizado.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA - 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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