Enquanto pai, Boris conforta Afonso: «Não és nenhum monstro»

No Big Brother Verão, mesmo após os ânimos se estarem a acalmar, Afonso continua visivelmente perturbado e preocupado com o que se passou com Sara durante o Especial.
A sós com ele no quarto, Boris, enquanto pai, conforta Afonso e pede-lhe que tenha calma, porque a família o conhece e sabe que ele não é nenhum monstro, como pensa que foi.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?