Entre dança, sensualidade e um banho de água: o momento que está a incendiar a casa

No Big Brother Verão, o ambiente aqueceu na casa quando Boris, Nuno e Afonso se deixaram levar pelo ritmo de "Pony", protagonizando uma dança repleta de sensualidade e boa disposição.

Enquanto os três concorrentes davam tudo na pista improvisada, Mariana Sá decidiu entrar na brincadeira e atirou-lhes água, tornando o momento ainda mais divertido e quente que já se fazia sentir.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA – 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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