Entre Engenharia Civil e romances falhados, fique a conhecer o Pedro

No Big Brother Verão, Pedro é Formado em Engenharia Civil, percebeu cedo que não queria seguir a área e encontrou no imobiliário, a profissão certa para si. Vive com o pai, com quem mantém uma relação próxima. Solteiro e sem nunca ter tido uma relação séria, assume-se como intenso, emocional e romântico. Gosta de cuidar de si, investe tempo a ler e a aprender mais sobre a mente humana. Entra na Casa disposto a provar o seu valor.