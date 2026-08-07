No “Dois às 10”, recebemos Eduardo Ferreira, conhecido por todos como “Dudu”. Bombeiro Sapador de profissão, sempre levou uma vida discreta, até que, em outubro de 2024, foi revelado como um dos herdeiros de Marco Paulo. Desde então, tem sido alvo de críticas, especulações e inúmeros comentários, numa polémica em torno da herança que, dois anos depois, continua a dar que falar.
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Entre lágrimas, Eduardo Ferreira faz desabafo comovente: “Não se consegue sair disto”
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