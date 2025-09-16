Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo

No «Dois às 10», recebemos Jéssica Antunes e Rui Pedro, o casal que conquistou o coração dos portugueses desde que se conheceu em 2020, no «Big Brother – A Revolução». Foi na Ericeira, entre olhares cúmplices e gestos de carinho, que nasceu uma história de amor que já deu frutos: o pequeno Isaac, de três anos, e a doce Benedita, de 19 meses. Este sábado, 13 de setembro, regressaram à mesma vila e na mesma data em que se cruzaram pela primeira vez para oficializar a relação, num casamento cheio de emoção, amigos, família e convidados especiais.