No Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz confronta Boris com o facto de ter andado nu pela casa. o concorrente responde: «Entrei a matar».
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«Entrei a matar»: Maria Botelho Moniz confronta Boris com o facto de ter andado nu pela casa
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