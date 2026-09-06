Entrou a primeira concorrente no Big Brother All Stars! Saiba quem é

Helena Isabel deu-se a conhecer ao público na Casa dos Segredos 6, onde rapidamente se destacou pela personalidade forte, frontal e determinada. Jurista de formação, nunca teve receio de defender as suas convicções e ficou marcada pela forma direta e assertiva com que enfrentava os desafios dentro da casa.

A postura e a personalidade que revelou ao longo do programa conquistaram o público e levaram-na até à vitória, tornando Helena Isabel numa das vencedoras mais marcantes da história do formato em Portugal.

Agora, cerca de uma década depois, Helena Isabel está de regresso à televisão para enfrentar um novo desafio. No Big Brother All Stars, volta à novela da vida real mais experiente e determinada a repetir o feito e conquistar novamente o título.

