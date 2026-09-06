Entrou no Big Brother All Stars e já arrancou gargalhadas! Saiba quem é a nortenha a entrar com tudo

Sónia Jesus entrou no Big Brother 2020 como vendedora ambulante e rapidamente conquistou o público com a sua energia contagiante, espontaneidade e personalidade sem filtros. Frontal e intensa, viveu a experiência de forma genuína e tornou-se numa das concorrentes mais marcantes daquela edição.

Agora, Sónia Jesus está de regresso à casa mais vigiada do País e encontra uma mulher diferente daquela que entrou no reality show há seis anos. No Big Brother All Stars, terá a oportunidade de mostrar a sua evolução, enquanto mulher e mãe, e enfrentar um novo desafio num jogo onde as estratégias, alianças e emoções estarão constantemente à prova.

Mais experiente, mas fiel à sua essência, Sónia Jesus promete voltar a jogar com aquilo que melhor conhece: a emoção, a frontalidade e a verdade com que sempre viveu cada momento.

