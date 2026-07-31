Equipa vermelha descobre comida escondida por Tatiana e Joana. E o caos instala-se

No Big Brother Verão, Miguel avisa os colegas da equipa vermelha que viu Tatiana e Joana a esconder comida noutro local. Boris, Bernardina, Sara e Nuno começam então a revistar o closet, com Bernardina convencida de que Tatiana tinha tirado tudo da sua mala. É Sara quem acaba por encontrar o esconderijo, gerando festa entre o grupo.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA - 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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