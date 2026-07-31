VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Equipa vermelha descobre comida escondida por Tatiana e Joana. E o caos instala-se

No Big Brother Verão, Miguel avisa os colegas da equipa vermelha que viu Tatiana e Joana a esconder comida noutro local. Boris, Bernardina, Sara e Nuno começam então a revistar o closet, com Bernardina convencida de que Tatiana tinha tirado tudo da sua mala. É Sara quem acaba por encontrar o esconderijo, gerando festa entre o grupo. 

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02
JOANA - 761 20 20 06
NUNO – 761 20 20 13
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo, ao minuto, aqui.

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

03:37

Depois de prova hilariante, concorrentes descobrem quanto conquistaram para o prémio final. Saiba aqui o valor

19:47
01:32

Quem deve abandonar a casa no domingo? Bernardina e Diana respondem sem filtros

19:41
03:31

Hilariante! Concorrentes têm oportunidade de conquistar dinheiro para o prémio final. E a forma como o fizeram é de chorar a rir

19:35
04:51

Sara põe os pontos nos "is" a Tatiana: «Eu aqui não vivo de amizade»

19:33
03:20

Foram bem sucedidos? Big Brother anuncia resultado da prova semanal

19:28
03:21

Sara ordena colegas do mais para o menos ambicioso. E este foi o resultado

19:24
Mais Vídeos

Mais Vistos

Separado de Carolina Pinto, Marco Costa celebra aniversário com pessoa especial: «A vida é tão bonita»

Hoje às 10:28

Francisco Monteiro deixa fãs em êxtase com novidade importante de alguém próximo: «Vai casar»

Hoje às 12:30
02:11

Avião sobrevoa a casa e deixa Vanessa em lágrimas

Hoje às 15:18
01:13

O momento que todos falam: Nuno sofre incidente e corre para o confessionário com a cara em sangue

Hoje às 08:10

Separada de Dylan? De mala feita, Inês sai de casa: «E eu a pensar dar-lhe uma segunda oportunidade»

Ontem às 14:56
Ver Mais

Notícias

Depois dos desafios do reality show, continuam mais apaixonados do que nunca: a declaração de Pedro Jorge a Marisa

Há 3h e 19min

Raquel apanhada! Vanessa revela paixão da colega por vencedor do Big Brother: Saiba quem é

Há 3h e 28min

«O coração continua a bater fora do peito”»: Maria Botelho Moniz derrete corações com imagem inédita

Hoje às 15:36

Francisco Monteiro deixa fãs em êxtase com novidade importante de alguém próximo: «Vai casar»

Hoje às 12:30

Esta cara da TVI vendeu bolas de Berlim na praia… mas ninguém estava preparado para o desfecho

Hoje às 12:22
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Depois dos desafios do reality show, continuam mais apaixonados do que nunca: a declaração de Pedro Jorge a Marisa

Há 3h e 19min

«O coração continua a bater fora do peito”»: Maria Botelho Moniz derrete corações com imagem inédita

Hoje às 15:36

Francisco Monteiro deixa fãs em êxtase com novidade importante de alguém próximo: «Vai casar»

Hoje às 12:30

Esta cara da TVI vendeu bolas de Berlim na praia… mas ninguém estava preparado para o desfecho

Hoje às 12:22

Novidade a caminho? Cristina Ferreira deixa mensagem enigmática: «Nunca imaginámos»

Hoje às 10:58
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

24 jul, 21:17
01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

24 jul, 19:51
03:42

Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

24 jul, 19:49
03:23

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

24 jul, 19:43
02:54

Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

24 jul, 19:37
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Bastavas tu para já ser a mulher mais feliz do mundo": Joana Diniz faz declaração emotiva

Há 57 min

Com menos 12 kg, Manuel Cavaco mostra impressionante transformação física: "A melhor decisão foi começar"

Há 3h e 42min

"Qual o pior concorrente de sempre?": Marta Cardoso responde e explica!

Hoje às 14:41

Gostaria de participar no "Big Brother All Stars"? Jéssica Vieira responde!

Hoje às 11:15

Francisco Monteiro publica (rara) foto da irmã... e anuncia: "Vai casar-se"

Hoje às 10:55
Ver Mais Outros Sites