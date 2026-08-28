Era só um lanche até a conversa aquecer. Saiba o que aconteceu

No Big Brother Verão, Ana Luísa, João, Sara e Tatiana têm direito a um lanche por terem sido os mais e os menos escolhidos na dinâmica do barco. Tatiana começa por recordar a farpa que João lhe deu na atividade e Sara condena o facto dos colegas tentarem afastá-la de Nuno. João opta por apenas responder a Sara e acaba numa troca de argumentos sobre Nuno. João critica a colega por defender Nuno. O lanche rapidamente acaba num debate entre os concorrentes. Veja o momento.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18