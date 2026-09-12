VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Érica Silva acusa Miguel Vicente: «Estás a fazer calúnias». Ele riposta: «Não sou mentiroso»

No Big Brother All Stars, Érica Silva acusa Miguel Vicente de fazer calúnias e ele não gosta.

David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.

A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13

Acompanhe tudo ao minuto aqui

  • Filipa Silva
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

03:02

Miguel Vicente preocupado com Catarina Miranda? «Já viste bem o que estás a fazer?»

17:07
03:07

Atitudes pelas costas? Teresa Silva passa-se com Helena Isabel e gera debate na casa

17:05
03:19

Luís Gonçalves indignado com Joana Sobral: «Estás-me a queimar!?»

16:58
02:27

A polémica do momento! Catarina Miranda revoltada com atitude de David Diamond

16:54
03:56

Vera Cláudia e Francisco Monteiro em picardia: «Achas que eu preciso de ti para estar aqui?»

16:49
02:01

Catarina Miranda provoca Joana Sobral: «Team do croquete, finórios»

16:45
Mais Vídeos

Mais Vistos

Não foi correspondido por Eva. Hoje vive fase feliz com cantora portuguesa: «O sentimento ganha cor»

Hoje às 12:36

Quem o conhece, conhece a sua família. Um teste de gravidez inesperado revelou o inédito: mais um bebé a caminho

Hoje às 10:42

Sem tabus: Pela primeira vez, ex-marido de Joana Diniz quebra o silêncio sobre polémica com Jéssica Maria

Hoje às 12:59
01:07

Catarina Miranda empurrou David Maurício? Eis o momento que está a agitar a casa

Hoje às 01:09

Catarina Miranda utiliza nome de Cristina Ferreira para provocar Zaza. Agora, a apresentadora reage

Ontem às 11:31
Ver Mais

Notícias

Entrou num Reality da TVI há 10 anos e é das figuras mais polémicas. Hoje choca ao mudar de nome

Há 1h e 40min

Há 10 anos casaram em direto e já foram pais. Hoje vivem do outro lado do mundo, longe dos holofotes. Veja como está o casal sensação

Há 2h e 33min

Finalista do Big Brother é hospitalizado e leva aviso: «Tens que ter cuidado»

Hoje às 13:06

Sem tabus: Pela primeira vez, ex-marido de Joana Diniz quebra o silêncio sobre polémica com Jéssica Maria

Hoje às 12:59

Não foi correspondido por Eva. Hoje vive fase feliz com cantora portuguesa: «O sentimento ganha cor»

Hoje às 12:36
Ver Mais Noticias

FORA DA CASA

Entrou num Reality da TVI há 10 anos e é das figuras mais polémicas. Hoje choca ao mudar de nome

Há 1h e 40min

Há 10 anos casaram em direto e já foram pais. Hoje vivem do outro lado do mundo, longe dos holofotes. Veja como está o casal sensação

Há 2h e 33min

Finalista do Big Brother é hospitalizado e leva aviso: «Tens que ter cuidado»

Hoje às 13:06

Sem tabus: Pela primeira vez, ex-marido de Joana Diniz quebra o silêncio sobre polémica com Jéssica Maria

Hoje às 12:59

Não foi correspondido por Eva. Hoje vive fase feliz com cantora portuguesa: «O sentimento ganha cor»

Hoje às 12:36
Ver Mais Fora da Casa

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

8 set, 16:18

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

8 set, 15:33

Eram inseparáveis e envolveram-se com o mesmo homem. Hoje trocam farpas: «Se agressividade faz de alguém uma estrela...»

8 set, 10:48

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

6 set, 23:10

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

6 set, 23:03
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

António Bravo internado no hospital

Hoje às 08:41

"A lua de mel foi a três": viagem de Iury Mellany e Daniel Monteiro divide opiniões!

Hoje às 08:23

Mensagem de marido de Teresa Silva gera comoção nas redes sociais!

Hoje às 08:05

Casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: finalmente, revelado segredo muito invulgar do vestido da noiva... e nunca se viu nada assim!

Hoje às 07:53

"Big Brother All Stars": Vera Cláudia sofre dura sanção!

Ontem às 21:47
Ver Mais Outros Sites