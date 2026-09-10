Miguel confrontou Pedro e questionou se o colega estaria a boicotar a prova, mas Pedro garantiu que não e explicou que está apenas a ser «a mesma pessoa que é no exterior». O Big Brother acabou por lançar novamente a prova semanal e Pedro dirigiu-se para a tarefa enquanto comia, atitude que voltou a gerar críticas. Érica exaltou-se com o colega e, momentos depois, Sónia também perdeu a paciência com Helena, por considerar que a concorrente não se estava a esforçar na prova. Helena reagiu e acusou Sónia de ser a «PIDE da pizza».
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Sobre este vídeo
Érica Silva passada com Pedro Fonseca: «Vamos passar fome por conta dele»
Miguel confrontou Pedro e questionou se o colega estaria a boicotar a prova, mas Pedro garantiu que não e explicou que está apenas a ser «a mesma pessoa que é no exterior». O Big Brother acabou por lançar novamente a prova semanal e Pedro dirigiu-se para a tarefa enquanto comia, atitude que voltou a gerar críticas. Érica exaltou-se com o colega e, momentos depois, Sónia também perdeu a paciência com Helena, por considerar que a concorrente não se estava a esforçar na prova. Helena reagiu e acusou Sónia de ser a «PIDE da pizza».
- Big Brother
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