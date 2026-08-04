«És arrogante»: Ventura caracteriza a postura de Sara no jogo

No Big Brother Verão, João continua a dinâmica e atribui “Protagonista imaginário” a Sara por ter atitudes arrogantes.

Sara tenta defender-se das acusações do colega e João afirma que os dois estão a ter um diálogo “tu é que andas aqui a ladrar”. Ao ouvir o comentário, Sara exalta-se e os dois acusam-se mutuamente. Por fim, Sara admite estar orgulhosa de ser arrogante.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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