«És arrogante»: Ventura caracteriza a postura de Sara no jogo

No Big Brother Verão, João continua a dinâmica e atribui “Protagonista imaginário” a Sara por ter atitudes arrogantes.
Sara tenta defender-se das acusações do colega e João afirma que os dois estão a ter um diálogo “tu é que andas aqui a ladrar”. Ao ouvir o comentário, Sara exalta-se e os dois acusam-se mutuamente. Por fim, Sara admite estar orgulhosa de ser arrogante.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16