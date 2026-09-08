«És manipulável»: De novo, Catarina Miranda e Francisco Monteiro frente a frente

No Big Brother All Stars, Catarina Miranda e Francisco Monteiro entram num bate-boca. O concorrente frisa que bem o avisaram que ela o ia tentar destruir e nem 24h foram precisas para se perceber isso. Miranda reage e afirma que ele tem algo que ela não tem, que é dar ouvidos ao que os outros dizem. Por isso mesmo, considera-o «manipulável». Veja o momento.
As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13