«És um bronco»: Francisco Monteiro e Luís entram em confronto

No Big Brother All Stars, os conflitos não param. Francisco Monteiro e Luís entram em despique e Luís acusa-o de não ter carácter. Francisco, por sua vez, ataca-o e frisa que ele é pouco inteligente e pede-lhe que pare de trazer assuntos do exterior. Veja o momento.
David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.
A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13