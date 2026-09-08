No Big Brother All Stars, Catarina Miranda e Luís trocam farpas como nunca os viu. A discussão acaba com Helena Isabel e Teresa a receber uma missão hilariante.
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«És um péssimo exemplo de homem»: Miranda envolve-se em frente-a-frente com Luís. E a discussão teve um desfecho hilariante
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