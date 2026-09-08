VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«És um péssimo exemplo de homem»: Miranda envolve-se em frente-a-frente com Luís. E a discussão teve um desfecho hilariante

No Big Brother All Stars, Catarina Miranda e Luís trocam farpas como nunca os viu. A discussão acaba com Helena Isabel e Teresa a receber uma missão hilariante.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

06:17

Ameaça desistência? Francisco Monteiro passa-se com Luís Gonçalves durante discussão: «Eu vou-me embora»

22:56
07:15

A tampa saltou! Sónia Jesus perde as estribeiras com Francisco Monteiro: «Estás-me a chamar burra?»

22:35
07:24

«Tiveste a dormir a tarde toda!»: Sónia perde a calma com Francisco Monteiro. E tudo por causa da prova semanal

22:26
06:14

Depois de Sónia, é a vez de Ana de provar os famosos jalapenhos. E o momento é hilariante

21:58
04:01

De rebolar a rir! Sónia Jesus protagoniza momento icónico. E envolve uma pizza

21:48
02:18

Tente não rir! Sónia Jesus mostra "dotes linguísticos"

21:43
Mais Vídeos

Mais Vistos

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

Hoje às 16:18

Juntos há anos e com dois filhos, eram das famílias mais bonitas dos realities. Agora estarão separados: «Novo capítulo»

6 set, 11:45

Ex-concorrente de Reality show perde os filhos gémeos apenas 9 dias após nascerem. O desabafo é de partir o coração

Hoje às 19:39

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

Hoje às 15:33

Alerta: Menos de 48 horas depois de ter começado o BB All Stars já se fala em desistir. Saiba tudo

Hoje às 11:17
Ver Mais

Notícias

Ex-concorrente de Reality show perde os filhos gémeos apenas 9 dias após nascerem. O desabafo é de partir o coração

Hoje às 19:39

Entrou com um segredo e saiu com uma história de amor: recorde Jéssica Maria na Casa dos Segredos

Hoje às 17:31

Maria Botelho Moniz é comparada a estrela internacional. E vai surpreender-se quando perceber quem é

Hoje às 16:32

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

Hoje às 16:18

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

Hoje às 15:33
Ver Mais Noticias

FORA DA CASA

Ex-concorrente de Reality show perde os filhos gémeos apenas 9 dias após nascerem. O desabafo é de partir o coração

Hoje às 19:39

Entrou com um segredo e saiu com uma história de amor: recorde Jéssica Maria na Casa dos Segredos

Hoje às 17:31

Maria Botelho Moniz é comparada a estrela internacional. E vai surpreender-se quando perceber quem é

Hoje às 16:32

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

Hoje às 16:18

Afonso Leitão proibido de se aproximar de Catarina Miranda? Advogado conta tudo

Hoje às 10:06
Ver Mais Fora da Casa

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

Hoje às 16:18

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

Hoje às 15:33

Eram inseparáveis e envolveram-se com o mesmo homem. Hoje trocam farpas: «Se agressividade faz de alguém uma estrela...»

Hoje às 10:48

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

6 set, 23:10

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

6 set, 23:03
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após críticas, Vânia Sá mostra mensagem da mãe de Jéssica Gomes: "Arrancar o coração a sangue frio"

Hoje às 19:11

"Big Brother": de volta à vida real, Boris Carvalho mostra "porto seguro"!

Hoje às 18:41

"Cartas do tribunal e contas para pagar": Catarina Miranda está no "Big Brother"... mas deixou uma surpresa cá fora!

Hoje às 17:47

Marcia Soares dá opinião sobre concorrentes do "Big Brother": "O caráter e o feitio estão lá"

Hoje às 17:10

"Big Brother": Nuno Pereira esteve com Cristiano Ronaldo... e há uma imagem que prova este encontro!

Hoje às 16:34
Ver Mais Outros Sites