Escolhas tendenciosas? Miguel gera nova onda de tensão com distribuição de tarefas

No Big Brother Verão, Miguel, enquanto líder, faz a distribuição de tarefas.
O concorrente atribui tudo sem grandes precalços mas com algumas farpas pelo meio. No confessiorario, João assume que Miguel o colocou na cozinha só para o desestabilizar, mas não irá conseguir. De volta à Sala, o líder decide colocar Mariana Sá de férias. João critica escolha de Miguel e assume ter sido uma escolha tendenciosa.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16