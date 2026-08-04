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Escolhas tendenciosas? Miguel gera nova onda de tensão com distribuição de tarefas

No Big Brother Verão, Miguel, enquanto líder, faz a distribuição de tarefas.

O concorrente atribui tudo sem grandes precalços mas com algumas farpas pelo meio. No confessiorario, João assume que Miguel o colocou na cozinha só para o desestabilizar, mas não irá conseguir. De volta à Sala, o líder decide colocar Mariana Sá de férias. João critica escolha de Miguel e assume ter sido uma escolha tendenciosa.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10 

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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