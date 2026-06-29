No Big Brother Verão, os concorrentes estão desde o dia 1 a conquistar o valor do prémio final. O valor máximo são 100.000.000€. Mas tudo depende deles.
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Sobre este vídeo
Esta é uma novidade inédita no universo reality! E está relacionada com a conquista pelo prémio final
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Esta é uma novidade inédita no universo reality! E está relacionada com a conquista pelo prémio final
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