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Sobre este vídeo

Esta edição promete. Veja o que o Big tem a dizer sobre o Big Brother Verão 2026

No Big Brother Verão, o ambiente vai ser ainda mais caloroso! O Big apresentou o que esperar desta edição. Veja tudo.

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