No Big Brother Verão, o ambiente vai ser ainda mais caloroso! O Big apresentou o que esperar desta edição. Veja tudo.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Esta edição promete. Veja o que o Big tem a dizer sobre o Big Brother Verão 2026
- Big Brother
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:02
Esta edição promete. Veja o que o Big tem a dizer sobre o Big Brother Verão 2026
Ontem às 21:33
01:32
Primeiro “flirt”? Sara provoca Joaquim: «Este homem vai-me tirar do sério»
Há 44 min
02:38
Tatiana faz confissão hilariante: «Eu vou dormir sem cuecas»
Há 57 min
07:59
Assim foi o primeiro despertar do Big Brother Verão. E a forma como os inquilinos da "Casa da Avó" acordaram é hilariante
Há 1h e 24min
19:43
A “Casa da Avó” ganhou vida! Conheça os primeiros inquilinos
Hoje às 02:55
04:15
Depois de apresentação marcante, Nuno partilha mais sobre história de vida que emocionou a casa
Hoje às 02:34
13:50
Primeiras tensões? Concorrentes justificam as primeiras nomeações
Hoje às 02:25
01:50
Arrepiante! Nuno emociona colegas com forte história de vida
Hoje às 02:12
21:44
Um por um. Conheça a história de cada concorrente da casa principal
Hoje às 02:03
06:51
Roupa pelo ar e muita euforia! "Casa da avó" fica em alvoroço na primeira prova
Hoje às 01:55
01:44
Concorrentes da "Casa da Avó" enfrentam primeiras dificuldades
Hoje às 01:48
02:23
Primeiro “parte corações da casa»? Este foi o primeiro alvo da famosa pergunta: «És comprometido?»
Hoje às 01:38
01:22
Afonso é comparado a famoso ex-concorrente: «É o ex da…»
Hoje às 01:26
01:21
Esta concorrente foi a Fátima e faz uma promessa. Está na hora de a cumprir: Veja o primeiro mergulho desta edição
Hoje às 00:51
03:10
Maria Botelho Moniz oferece miminho especial aos concorrentes da Casa da Avó
Hoje às 00:49
07:25
Sem grandes hesitações, estas são as primeiras nomeações na Casa
Hoje às 00:47