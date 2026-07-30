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Estalou o verniz! Sara e Raquel em discussão: «Gostam de agarrar tudo conforme vos dá jeito»

No Big Brother Verão, os concorrentes fazem uma nova dinâmica, em que têm de definir quem é o gato e o tigre da equipa adversária. Quem tem uma atitude mais reservada e menos dinâmica no jogo (gato)? Quem tem uma postura mais forte e marcante na casa (tigre)? O debate levou a uma discussão entre Sara e Raquel.

Fique a par dos últimos acontecimentos:

O clima na casa do Big Brother Verão ficou marcado por momentos de grande tensão após a passagem de um novo avião. A mensagem, dirigida a Boris e Joana, deixou os concorrentes completamente intrigados e deu origem a inúmeras interpretações. Na faixa podia ler-se: "Boris+Jojaadn. Deixaste-nos cair. Enfim", uma frase que gerou ainda mais dúvidas devido à forma como foi escrita.

Boris foi quem mais sentiu o impacto da mensagem. Bastante abalado, o concorrente mostrou-se preocupado com a imagem que poderá estar a passar para o exterior e confessou recear a reação da mulher ao que tem acontecido dentro da casa, chegando mesmo a admitir a hipótese de desistir do reality show. Também Joana ficou visivelmente emocionada, assumindo que não conseguiu perceber o verdadeiro significado do avião e mostrando-se afetada pela incerteza.

O tema voltou a dominar o Especial do programa e acabou por desencadear uma acesa discussão entre Tatiana e Joana. O confronto subiu de tom, com Joana a não conseguir conter as lágrimas perante as acusações e a pressão do momento. Boris também reagiu à polémica, reforçando o impacto que a mensagem teve no seu estado emocional e explicando os receios que tem sentido desde a passagem do avião.

Entretanto, a casa entrou numa nova fase com a chegada de duas capitãs. Bernardina Brito e Joana Lopes, ex-concorrentes, assumiram o comando e dividiram os concorrentes em duas equipas, dando início a uma nova dinâmica que promete alterar estratégias, alianças e o rumo do jogo nos próximos dias.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas: 

ANA LUÍSA – 761 20 20 02
JOANA - 761 20 20 06
NUNO – 761 20 20 13
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo, ao minuto, aqui.

  • Big Brother
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