«Estamos conversadas (…). Vais falar sozinha»: Ana Luísa e Raquel em clima de tensão

No Big Brother Verão, num momento de debate na sala, Ana Luísa e Raquel entram num clima de tensão.

Raquel afirma que age sempre de forma educada com ela, mas Ana Luísa não parece ficar satisfeita com o discurso da concorrente e diz que estão conversadas, por isso, não adianta continuar, porque “vai falar sozinha”.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17