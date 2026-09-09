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«Estás a ser contraditória»: Vera não perdoa Joana Sobral

No Big Brother All Stars, durante a prova, Joana Sobral e Vera abordam o desentendimento que tiveram de manhã. Joana confessa ter interpretado a atitude de Vera como uma tentativa de se fazer notar, mas esta rebate dizendo que não precisa de chamar a atenção para se impor. Miranda assiste à conversa a rir, o que leva Joana a insinuar que Vera anda à procura da aprovação da colega. Vera não gosta do reparo e acusa Joana de ter mania de perseguição.

As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13

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