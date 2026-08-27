«Estás a ver qual é o problema de abraçar todos?»: Ana Luísa exclui Boris da Final

No Big Brother Verão, Ana Luísa escolhe o seu barco para a Final e diz que, para si, será mesmo o grupo que estará na Final. A concorrente afirma que este não é o barco “do amor”, é quem acredita que é o “barco justo”. Ana Luísa exclui Boris e o concorrente não compreende a justificação da colega.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18