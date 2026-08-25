«Estás aqui (…) sem fazer nada»: A prova continua a gerar discórdia

No Big Brother Verão, Afonso sugere a Sara que troque com Nuno e seja ele o primeiro a tomar banho para ter tempo de descansar. O concorrente explica que Sara esteve vinte minutos sem fazer nada em que já podia ter tomado banho ou ter trocado com o colega para que desse tempo de todos se despacharem. Sara não compreende e mantém o seu ponto. Afonso insiste que estão com poucas pessoas para fazer a prova e há alguém (ela) que está sem fazer nada há meia hora. Veja o momento.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18