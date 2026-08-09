«Estava a pensar sobre nós»: Miguel deixa Mariana Sá intrigada na manhã seguinte

No Big Brother Verão, na manhã seguinte, Mariana Sá não escondeu a curiosidade em relação ao comportamento de Miguel.

Depois de o ter notado mais pensativo na noite anterior, a concorrente quis perceber o que lhe ia na cabeça, sobretudo depois de o próprio ter admitido que estava a refletir sobre os dois.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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