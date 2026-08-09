«Estava a pensar sobre nós»: Miguel deixa Mariana Sá intrigada na manhã seguinte

No Big Brother Verão, na manhã seguinte, Mariana Sá não escondeu a curiosidade em relação ao comportamento de Miguel.
Depois de o ter notado mais pensativo na noite anterior, a concorrente quis perceber o que lhe ia na cabeça, sobretudo depois de o próprio ter admitido que estava a refletir sobre os dois.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16