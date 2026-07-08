Este é o resumo do leilão que vai instalar o caos na casa. Mariana Salgueiro acaba com o prémio

Veja aqui um resumo com os momentos mais marcantes do leilão que vai lançar o caos na casa. Mariana Sá ofereceu o valor total do prémio. Os concorrentes não sabem, mas estão a zeros. E será esta noite que vão ser confrontados com a decisão.

Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!