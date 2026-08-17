«Estou a rezar para que nos safemos desta»: Sara revela quem quer ver na “chapa”

No Big Brother Verão, ao despertar, Sara e Nuno fazem um balanço sobre as nomeações.
Sara teme as nomeações para si e para o amigo, por isso, confessa estar a rezar para que não aconteça. Por outro lado, admite que adorava ver uma “chapa” com Tatiana, Vanessa, Raquel e Ventura, porque, na sua opinião, ia dar para perceber muita coisa. De seguida, Vanessa junta-se aos colegas e eles interrompem a conversa.
Recorde o que aconteceu na gala:
A gala de domingo ficou marcada por tensão, polémica e grandes reviravoltas. Vanessa e Tatiana protagonizaram um confronto aceso, com Afonso e Miguel a juntarem-se às críticas à concorrente. Miguel e Ana Luísa ficaram nos últimos lugares do pódio, mas foi Miguel quem acabou por ser expulso.
Vanessa emocionou e surpreendeu com uma curva da vida marcada por segredos e revelações chocantes. Já Afonso perdeu o passaporte para a final, mas assumiu a liderança da casa e nomeou diretamente Tatiana. As restantes nomeações tiveram um formato diferente: cada concorrente teve um voto livre e escolheu entre os dois colegas apresentados na caixa.