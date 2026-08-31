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«Estou em choque»: Ninguém esperava o desfecho da Gala

No Big Brother Verão, os concorrentes continuam incrédulos com a Gala de ontem, sobretudo com as expulsões. Veja o momento.

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