«Estou muito, muito feliz por ti»: Boris é surpreendido pela mulher

No Big Brother Verão, o anfitrião decide surpreender Boris, outro finalista deste programa. O concorrente desperta de uma forma muito emocionante ao receber uma mensagem do exterior, soa na casa a voz da sua mulher. Ainda meio a dormir, Boris mostra-se solta um sorriso, de imediato e mostra-se surpreendido ao ouvir a voz que lhe é tão familiar. Veja o momento.

No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18