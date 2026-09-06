Estúdio em silêncio com entrada triunfal de recordista dos reality shows da TVI

Érica Silva deu-se a conhecer ao público na Casa dos Segredos 4 e rapidamente se tornou numa das concorrentes mais polémicas e inesquecíveis da história dos reality shows em Portugal. Dona de uma personalidade forte, frontal e sem papas na língua, protagonizou alguns dos momentos mais marcantes da sua edição.

Desde então, Érica Silva tornou-se uma verdadeira veterana do género. Venceu o Desafio Final 2 e participou em diferentes edições e formatos, incluindo experiências internacionais, construindo um percurso marcado por confrontos, opiniões fortes e uma personalidade que dificilmente passa despercebida.

Agora, no Big Brother All Stars, regressa à casa mais vigiada do País com a experiência de quem já conhece bem este universo e sabe o que é levantar o troféu. Fiel à sua essência, Érica Silva promete não deixar ninguém indiferente e entra com um objetivo bem definido: conquistar novamente o título de vencedora.