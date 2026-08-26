«Eu não estou contra ti, estou contra o jogo delas»: Afonso deixa tudo claro a Nuno

No Big Brother Verão, Afonso confronta Nuno enquanto fazem a prova semanal sobre a forma como o vê. Afonso deixa claro que o que ele sente por ele é distante de qualquer quezília no jogo e não é por opinar sobre Sara e um assunto que o envolve que está contra ele. Afonso atira: «eu não estou contra ti, estou contra o jogo delas». Nuno deixa claro que sabe o que Afonso sente por ele individualmente.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18