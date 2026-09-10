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«Eu não sou mentiroso»: Miguel deixa aviso a David Diamond

No Big Brother All Stars, Miguel Vicente e David Diamond esclarecem-se. Por um lado, Miguel diz que David Diamond sempre quis que eles entrassem juntos e “rebentassem” com todos, por outro, David desmente. Veja o momento.

David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.

A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13

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