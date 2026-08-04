«Eu nomeei-a»: João abre o jogo sobre Tatiana e deixa tudo em aberto

No Big Brother Verão, durante a madrugada, João conta aos colegas que a sua amizade com Tatiana está num momento bom, mas não quer que isso interfira nas suas outras amizades.
Ana diz que Tatiana tem um jogo vazio e João afirma que a colega teve uma boa leitura durante o especial. Além disso, diz ainda que Tatiana não está bem no jogo, mas Boris assume que para os portugueses dá jeito a Tatiana andar por lá e mais tarde despacham-na. João conta que a relação dos dois não voltou ao que era e confidencia “eu nomeei-a”.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16